خاتم الزواج في يدها.. ما حقيقة ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز؟

وظهرت خلال المقطع وهي تحتفل بنجاح مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه، قائلة: "النجاح حلو"، قبل أن يلفت الأنظار الخاتم الذي كانت ترتديه.ورغم تساؤلات متابعيها حول سر الخاتم، التزمت ياسمين الصمت ولم تعلق، ما زاد حالة الجدل. وبينما رجح البعض أنها تستعد للإعلان عن ارتباط جديد خلال الفترة المقبلة، رأى آخرون أن الخاتم قد يكون مجرد اختيار شخصي يعكس ذوقها.يُشار إلى أن شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه حول "ليل"، المرأة الثرية التي تتعرض لصدمة قوية بعد اكتشاف زوجها لها وزواجه من أخرى سرًّا، لتدخل لاحقًا في صراعات حادة مع عائلتها.والمسلسل من تأليف ، وإخراج محمد الخبيري، ومن بطولة ياسمين ، ، ، ، ، بسنت ، ومحمود ، ومن إنتاج تامر مرسي.