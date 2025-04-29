توقف قلب فنان مصري مشهور 4 دقائق ثم عاد للحياة

وصرح سامي: "والدي في حالة صعبة وتدهور ملحوظ، حيث لا يستجيب للعلاج بالسرعة المطلوبة. بالأمس بدأ يظهر تفاعلاً بسيطاً معي لكن دون أي كلام، بينما أصبح جسده هزيلاً جداً".وأضاف: "قبل أربعة أيام شهد والدي تدهوراً حاداً في حالته بعد أن قرر الأطباء إيقاف جهاز التنفس الصناعي نظراً لتحسن طفيف، لكن سرعان ما توقفت عضلة قلبه لمدة أربع دقائق، مما اضطر الأطباء لإعادته على الجهاز مجدداً".وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في إصابة الفنان بالتهاب رئوي حاد ساهم في تدهور حالته الصحية، خاصة مع الضعف الشديد الذي أصاب جسده.يذكر أن الفنان قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة في السينما مثل " الفتى الطائر" و"الهروب" و"صرخة بريء"، كما شارك في أعمال مسرحية منها "شاهد مشافش حاجة" و"ريا وسكينة"، إضافة إلى أعماله المتميزة مثل " يا عم صابر" و"رحلة أبو الوفا" و"ضمير أبلة حكمت" و" ".