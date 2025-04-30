شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟

ونعت الفنانين في - فرع دمشق، في بيان نشرته في صفحتها على " "، سمر قائلة: " الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز.. يشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا من مشفى الإيطالي ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، وتوارى الثرى في مقبرة نجها.. تقبل التعازي للرجال والنساء في صالة الإسعاف الخيري الكائنة خلف البرلمان امتداد يومي الأربعاء والخميس 30 أبريل و1 مايو من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 ليلا.. إنا لله و إنا إليه ".وعرفت الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز بإطلالتها الهادئة ومشاركاتها اللافتة في عدد من الأعمال الدرامية والغنائية، وتميزت بصوت جميل جعل حضورها لافتا على خشبة المسرح وفي الفعاليات الثقافية والفنية.وتنتمي سمر إلى عائلة فنية، فهي شقيقة الممثلة ثراء عبد العزيز، وابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، كما أن خالها هو الملحن عزمي مورة.وقدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأغاني التي أحبها الجمهور، من أبرزها: "يسعد لي هالمسا"، "تعلمنا"، "بحياتنا لا تزعلوا"، "يا ولف صبرك علي"، "زهرة الأماني"، و"كتبوني".أما في الدراما، فشاركت في عدة أعمال بارزة منها: " "، "روزنا"، "أنشودة المطر"، "الثريا"، "هولاكو"، و"سيرة آل الجلالي"، وكان آخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ليالي روكسي".وفي عام 2021، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وذلك بعد فترة قصيرة من صعبة إثر انفصالها السريع عن زوجها السابق المخرج بعد 12 يوما فقط من الزواج. خضعت لعملية استئصال جزئي، وتبعتها رحلة طويلة من العلاج الكيميائي انتهت بإعلان شفائها في 2023، لكن وافتها اليوم، حيث وريت الثرى.