عجز كلوي وورم خبيث وضائقة مالية.. الاء حسين تناشد لإنقاذ فنان عراقي

وقالت عبر خاصية الستوري على صفحتها الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، إنه "الى‎يمر الفنان اياد بأصعب مراحله المرضية اذ يعاني من عجز في الكليتين وورم خبيث في الكبد وهو الان في الهند ومنذ اسابيع مع عائلته".وتابعت ان "الفنان ‎في أصعب ضائقة مادية بعد نفاذ المبالغ التي رحل بها"، معربة عن املها "بتدخل رئيس الوزراء بشكل فوري وعاجل".ادناه المناشدة: