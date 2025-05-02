الفنان عادل إمام يعود إلى دائرة الضوء بعد 15 عامًا من الغياب

أعلن المنتج ريمون حصوله على حقوق إعادة إنتاج فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، الذي عرض لأول مرة عام 1982، وجمع بين والفنانة لبلبة.وأكد أنه بدأ فعلياً في التحضير للعمل من خلال كتابة سيناريو جديد يتماشى مع متغيرات العصر، إلى جانب اختيار فريق العمل المناسب.وليس "حمادة وتوتو" الفيلم الوحيد الذي يشهد إعادة تقديم ضمن أعمال الزعيم، حيث أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدء العمل على نسخة جديدة من فيلم "شمس الزناتي"، من بطولة وأسماء وعمرو ومصطفى غريب.وفي سياق متصل، كشف المستشار ، رئيس في ، عن مشروع لإعادة إنتاج فيلم "البحث عن فضيحة"، من بطولة ، هنا الزاهد، وشريف رمزي.من جهتها، أكدت عائلة عادل إمام، وتحديداً المخرج ، دعمها لإعادة إحياء هذه الأعمال، لما حققته من نجاح جماهيري واسع، وكونها تمثل جزءاً مهماً من تاريخ الفنان الكبير ومسيرته الفنية.