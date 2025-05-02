بعد الكشف عن معاناته الصحية والمادية.. تعاطف واسع مع الفنان إياد الطائي

ويعاني ، 60 عاماً، من تدهور حالته الصحية، ويتلقى العلاج في الهند، بظروف مادية صعبة، بعد مسيرة فنية تمتد لأكثر من ربع قرن، ونحو 45 مسلسلاً، وعدد من الأفلام السينمائية، والمسرحيات.وأعلنت ، أن رئيس ، محمد شيّاع ، وجه "بتحمّل كافة نفقات علاج الفنان في من منحة رئيس لصندوق تكافل الفنانين".وأضافت النقابة في بيان أنها تابعت "حيثيات علاج الفنان الطائي منذ يوم سفره الأول وعلى تواصل مستمر بشكل يومي لمتابعة حالته الصحية والعلاجية".وجاء تدخل النقابة بعد أن كشفت الفنانة العراقية آلاء حسين، عن تدهور حالة مواطنها وزميلها الطائي، ونفاد ما معه من مال في رحلة العلاج.وقالت النجمة العراقية إن الطائي يمر بأصعب مراحله المرضية، إذ يعاني من عجز في الكليتين، وورم خبيث في الكبد، وهو، الآن، في الهند منذ أسابيع مع عائلته، وأضافت أن الطائي ‎في أصعب ضائقة مادية".وأعلنت آلاء حسين بعد مناشدتها تلك، والتي حظيت بدعم وتعاطف كبير من متابعيها مع الفنان العراقي، عن حل الموضوع بعد التواصل مع مستشاري رئيس الحكومة والتنسيق مع الفنانين.وكان الطائي أحد المشاركين في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "عفو عام"، وقلما يغيب عن الدراما العراقية.وأياد الطائي من مواليد العام 1965، وحاصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية، وهو عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، وقام بالتدريس في الجميلة.