محمد رمضان يطلق تحدي "رمادونا".. هذه الجائزة

وتتضمن المسابقة مالية قدرها 50 ألف جنيه لمن يجيب بشكل صحيح على سؤال يتعلق بعدد تكرار كلمة "أنا" في الأغنية.وشارك رمضان تفاصيل التحدي عبر صفحته الرسمية على ، حيث كتب: "50 ألف جنيه للإجابة الصح.. كلمة (أنا) في أغنية (رمادونا) اتقالت كام مرة؟ (139 - 145 - 146 - 33) ولا عدد تاني؟ هنعلن عن الفايز يوم الإثنين"."رمادونا" هي أحدث أغاني ، من كلمات X وألحان وتوزيع إسلام ساسو. يظهر رمضان في الفيديو كليب مرتديًا قميص منتخب مكتوبًا عليه اسم "رمادونا"، في إشارة تجمع بين اسمه واسم أسطورة الكرة .بالتزامن مع النجاح الذي تحققه أغنية "رمادونا"، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد"، الذي ينتمي إلى فئة الأكشن التاريخي. يُتوقع عرضه قريبًا في دور السينما.أبطال الفيلم: ، ، كامل الباشا، علي قاسم، ، إسلام ومحمود السراج.الفيلم من تأليف وإخراج ، ويتناول قصة ملحمية تمزج بين الحركة والإثارة، مما يُضيف بُعدًا جديدًا لمسيرة محمد رمضان الفنية.