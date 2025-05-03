لبلبة تكشف حقائق عن عادل امام.. هل خسر صحته؟

وجاءت تصريحات خلال تكريمها في مهرجان الدولي لأفلام المرأة، حيث تحدثت عن صداقتها الطويلة وتعاونها المثمر مع الزعيم، مؤكدة أنه ما زال يتمتع بحيويته وروحه المرحة التي ميزته طوال مسيرته.وقالت لبلبة: "شاركت مع في 14 فيلمًا، في بعضها لم نكن نظهر كـ ' '، لكن دائمًا كنت أكتشف مدى دقته وحرصه على الإتقان. كل تفصيلة في عمله يوليها اهتمامًا كبيرًا، مما يجعل كل مشاريعه ناجحة ومميزة".وأوضحت: "العمل معه يمنحني شعورًا بالأمان الفني؛ لأن كل مشهد يتم تصويره بعد تحضيرات دقيقة، وهو ما يجعل التعاون معه تجربة فريدة مهما عملت مع آخرين".وأثنت لبلبة على الجانب الإنساني لعادل إمام خارج الشاشة قائلة: "هو إنسان رائع، لم يحسد أحدًا أبدًا ولم يشعر بالغيرة من زملائه. على العكس، كان دائمًا يشجع الجميع ويساعدهم على التألق، وهذا ما شعرت به شخصيًا وشاهده الكثيرون ممن عملوا معه".وأضافت: "عادل بصحة جيدة ونحن نستعد للاحتفال بعيد ميلاده قريبًا. لكنني أشعر بالحزن بسبب الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية، وهو أمر مؤذٍ وغير مقبول".