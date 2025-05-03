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شقيقة إيناس النجار تؤكد: وفاتها نتيجة "خطأ طبي"

فن وثقافة

2025-05-03 | 11:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شقيقة إيناس النجار تؤكد: وفاتها نتيجة &quot;خطأ طبي&quot;
808 شوهد

اتهمت شقيقة الفنانة إيناس النجار، أطباء بالتسبب في وفاتها نتيجة "خطأ طبي"، مشيرة إلى أن شقيقتها تلقت علاجًا خاطئًا.

وقالت شقيقة النجار عبر حسابها على فيسبوك، إن إيناس حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، وأن طبيبًا آخر أدخلها إلى غرفة الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: "سأعلن اسمه قريبًا لأنه أذاها".
وأكدت أن الأسرة ستسعى لمحاسبة المتسببين في الوفاة، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تعاني قبل وفاتها نتيجة الإهمال.
وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي أعطاك مسكنات، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوك".
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من نقابة الأطباء أو الجهات المعنية بشأن الواقعة، فيما لم تُعلن العائلة حتى الآن عن الإجراءات القانونية التي تنوي اتخاذها.
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شقيقة إيناس النجار

خطأ طبي

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