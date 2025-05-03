شقيقة إيناس النجار تؤكد: وفاتها نتيجة "خطأ طبي"

وقالت شقيقة عبر حسابها على ، إن حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، وأن طبيبًا آخر أدخلها إلى الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة: "سأعلن اسمه قريبًا لأنه أذاها".وأكدت أن الأسرة ستسعى لمحاسبة المتسببين في الوفاة، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تعاني قبل وفاتها نتيجة الإهمال.وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور أعطاك مسكنات، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوك".ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الأطباء أو الجهات المعنية بشأن الواقعة، فيما لم تُعلن العائلة حتى الآن عن الإجراءات القانونية التي تنوي اتخاذها.