من جديد.. محمد رمضان يغضب الجماهير

وظهر في المقطع المرئي من داخل طائرته الخاصة، وهو يؤدي الصلاة، بينما دمجه على أغنيته "الحمد لله"، ما تسبب، بجدل واسع عرضه لانتقادات حادة، بسبب ربطه أنغام الموسيقى بالصلاة دون احترامه لها.وكان محمد رمضان أثار موجة عارمة من الجماهيري لدى الرأي العام المصري في أبريل/نيسان الماضي، بعد ظهوره بإطلالة وصفت بأنها "نسائية" في حفله الغنائي بمهرجان بولاية في ، وسط مطالبات بالتحقيق معه من قبل النقابات الفنية.بأيام، لم يأبه محمد رمضان لحالة الغضب، وعبر عن فخره بمشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الشهير، واصفًا هذه المشاركة بأنها خطوة مهمة نحو "صنع التاريخ".وقال رمضان محتفيًا بنجاحه: "مهرجان كوتشيلا كان حلم كبير، وبفضل الله ومعجبي الرائعين تحقق هذا الحلم، أعتقد أن هذه مجرد البداية.. وكوتشيلا هي الخطوة الأولى في طريق صناعة التاريخ".