وفاة مخرج مسرحي عن عمر 67 عاماً

وقال مهرجان إيكس آن بروفانس في بيان لوكالة فرانس برس "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة، ليلة الجمعة 2 أيار/مايو، إلى السبت 3 أيار/مايو في بكين. لقد فقد عالم الإبداع الفني فناناً عظيماً ومديراً لمؤسسة فنية".وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر منصة إكس أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".وفي العام 2019، تولّى عودة المولود في العاصمة منصب لمهرجان إيكس آن بروفانس، أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، وأُعيد تعيينه في نهاية 2021 لولاية جديدة كان من المقرر أن تستمر حتى 2027.وفي أوائل ثمانينيات العشرين، صنع عودة المعروف بشغفه بأعمال الأوبرا في الهواء الطلق، اسماً لنفسه من خلال تأسيس مسرح ألميدا في مبنى مهجور في لندن، والذي حوّله إلى مساحة للابتكار الفني.وأوضح عودة في مقابلة نشرها موقع مهرجان إيكس آن بروفانس العام 2022 "عندما فكرتُ في مسرح ألميدا الذي افتُتح في العام 1980، كان ذلك بمثابة رد فعل ضد نوع معين من المسرح الإنكليزي".ثم أصبح عودة لدار الأوبرا الوطنية في ، حيث أنتج معظم إنتاجاته، وعمل مع فنانين تشكيليين، مثل: باسيلتز وأنيش كابور. وظل في هذا المنصب لثلاثين عاماً تقريباً.وفي العام 2015، توجه إلى ليصبح المدير الفني لـ"بارك أفينيو أرموري" Park Avenue Armory، وهي مساحة متعددة التخصصات تمتد على حوالي 5000 وتستضيف منشآت وإنتاجات ضخ،مة تحمل توقيع إيفو فان هوفه، وأريان منوشكين.وأخرج بيار عودة عملاً بعنوان "نهاية العالم العربي" لسمير عودة تميمي في مهرجان إيكس في العام 2021، وكان من المقرر أن يُخرج "توسكا" لبوتشيني في أوبرا في نهاية عام 2025.وقال مهرجان إيكس إن بيار عودة "كان يؤمن إيماناً عميقاً بمستقبل الفن الغنائي (والمسرح الموسيقي)، وهو شكل فني أكثر قدرة من أي شكل آخر، وفقاً له، على التغلب على كل الأزمات".