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وفاة مخرج مسرحي عن عمر 67 عاماً
فن وثقافة
2025-05-04 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,331 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تُوفي المخرج المسرحي الفرنسي اللبناني بيار عودة، مدير مهرجان أوبرا إيكس آن بروفانس في جنوب
فرنسا
والمدير الفني السابق لأوبرا هولندا الوطنية، عن 67 عاماً، على ما أعلنته المؤسسة ووزارة الثقافة الفرنسية السبت.
وقال مهرجان إيكس آن بروفانس في بيان لوكالة فرانس برس "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة، ليلة الجمعة 2 أيار/مايو، إلى السبت 3 أيار/مايو في بكين. لقد فقد عالم الإبداع الفني فناناً عظيماً ومديراً لمؤسسة فنية".
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر منصة إكس أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".
وفي العام 2019، تولّى عودة المولود في العاصمة
اللبنانية
بيروت
منصب
المدير العام
لمهرجان إيكس آن بروفانس، أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، وأُعيد تعيينه في نهاية 2021 لولاية جديدة كان من المقرر أن تستمر حتى 2027.
وفي أوائل ثمانينيات
القرن
العشرين، صنع عودة المعروف بشغفه بأعمال الأوبرا في الهواء الطلق، اسماً لنفسه من خلال تأسيس مسرح ألميدا في مبنى مهجور في لندن، والذي حوّله إلى مساحة للابتكار الفني.
وأوضح عودة في مقابلة نشرها موقع مهرجان إيكس آن بروفانس العام 2022 "عندما فكرتُ في مسرح ألميدا الذي افتُتح في العام 1980، كان ذلك بمثابة رد فعل ضد نوع معين من المسرح الإنكليزي".
ثم أصبح عودة
المدير الفني
لدار الأوبرا الوطنية في
أمستردام
، حيث أنتج معظم إنتاجاته، وعمل مع فنانين تشكيليين، مثل:
جورج
باسيلتز وأنيش كابور. وظل في هذا المنصب لثلاثين عاماً تقريباً.
وفي العام 2015، توجه إلى
نيويورك
ليصبح المدير الفني لـ"بارك أفينيو أرموري" Park Avenue Armory، وهي مساحة متعددة التخصصات تمتد على حوالي 5000
متر مربع
وتستضيف منشآت وإنتاجات ضخ،مة تحمل توقيع إيفو فان هوفه، وأريان منوشكين.
وأخرج بيار عودة عملاً بعنوان "نهاية العالم العربي" لسمير عودة تميمي في مهرجان إيكس في العام 2021، وكان من المقرر أن يُخرج "توسكا" لبوتشيني في أوبرا
باريس
في نهاية عام 2025.
وقال مهرجان إيكس إن بيار عودة "كان يؤمن إيماناً عميقاً بمستقبل الفن الغنائي (والمسرح الموسيقي)، وهو شكل فني أكثر قدرة من أي شكل آخر، وفقاً له، على التغلب على كل الأزمات".
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