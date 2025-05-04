نقابة الفنانين السوريين تسحب الثقة من نقيبها

وأرجع أعضاء المجلس هذا القرار إلى الاستئثار والتفرد بالقرار، وإقصاء وتهميش أعضاء ، إضافة إلى مخالفة القانون الناظم لعمل .ونقلت صحيفة "الوطن" السورية أن نائب النقيب نور مهنا سيتولى منصب النقيب ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.ويأتي القرار بعد حوالي الشهر من تشكيل المجلس الجديد للنقابة الذي تألف من: الناطور "نقيبا للفنانين" ونور مهنا "نائبا للنقيب" ونبيل أبو الشامات "خازنا" وصلاح "أمينا للسر" وعضوية كل من علي القاسم ومحمد حداقي وجهاد عبدو ومحمد آل رشي وميس حرب ويوسف عبدو وجهاد عازر.يذكر أن القرار يفيد بسحب الثقة من مازن الناطور استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3، بينما الفقرة المشار إليها تحدد متى يكون منصب النقيب شاغرا ومن ضمن هذه الحالات: سحب الثقة منه. بينما المادة 23 من القانون تنص على أن سحب الثقة من النقيب من اختصاص .