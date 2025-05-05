ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها الـ 42 بفستان قصير (صور)

وظهرت الفنانة ، بإطلالة مميزه بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعه صور جديده على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بفستان قصير، وكان مكشوف من عند ومزين بدوائر فضية لامعة خطفت الأنظار.وكتبت على منشورها: "عام آخر من تحويل الصوت إلى قوة والأحلام إلى إنجازات".