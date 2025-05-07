بين الجرأة والكلاسيكية... شاهدوا إطلالات النجمات في "ميت غالا" Met Gala لعام 2025!

فإليكم إطلالات بعض النجمات اللواتي أثارن ضجة واسعة بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي:

إطلالة السوداء

ظهرت كيم كارداشيان على السجادة الزرقاء بإطلالة كاملة من الجلد الأسود الفخم وهو من توقيع "Chrome Hearts"، وجاء الثوب مفتوح عند الظهر وتزيّن بسلسال اللؤلؤ. فطبع لوك جريء لكيم والذي يؤكّد مجدداً حبّها للمغامرة والجرأة في عالم الأزياء.

تتألّق باللون الملكيّ

سحرت إطلالة جيجي حديد على السجادة الزرقاء عيون المشاهدين، إذ حملت معها نفحة من ماضي الزمن الجميل بأسلوب عصريّ. في حفل الـ ميت غالا 2025، حيث تألّّقت بتصميم من دار Miu Miu مُستوحى من إحدى تصاميم المصمّمة "Zelda Wynn Valdes"، والتي صمّمتها خصّيصاً للأيقونة جوزفين . من خلال هذه الإطلالة، وكرّمت جيجي إرث المغنيّة والراقصة الفرنسيّة الشهيرة.

لانا ديل راي بين الكلاسيكية والرومانسية

لفتت المغنية لانا ديل راي الأنظار بفستان مصمّم خصيصاً لها من دار فالينتينو. وجاء التصميم بجزء علوي من نسيج المخمل الأسود وتنورة ساتان باللون البني، تزيّنت بتفاصيل من الدانتيل الشفاف عند الظهر، فيما أضفى شريط كبير من الريش على الكتف لمسة درامية ساحرة.

بإطلالة سوداء جريئة

بأوّل مُشاركة لها في حفل "ميت غالا"، تألّقت عارضة الأزياء العالمية جورجينا بإطلالة أعادت إلى الأذهان أناقة الأميرة الراحلة ، وتحديداً الفستان الشهير الذي إرتدته في عام 1996. وهو فستان أسود أنيق مزيّن بتفاصيل من الدانتيل الناعم، وتميّز بشقّ جانبي أضفى لمسة من الأنوثة والجرأة.

تسحر الجمهور بإطلالة زهرية

خطفت الفنانة العالمية شاكيرا الأنظار بفستان زهري اللون و أنيق وتميّز بلمسة من الجرأة، بالإضافة إلى تصميم قصّات أمامية على شكل ساعة رمليّة مع ذيل ضخم متدرّج انسدل خلفها بأسلوبٍ دراميّ لافت. وأكملت إطلالتها بقفازات باللون الأسود شفّافة، وتزيّنت بعقد مرصّع بحجر ورديّ كبير متناغم مع لون الفستان.