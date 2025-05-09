شحوب في وجهه.. صورة للفنان العراقي إياد الطائي بعد انتشار شائعة وفاته

فقد بدا الذي ظهر في دور رجل أعمال مُهاب وصاحب شخصية قوية في آخر مسلسل عُرض له في رمضان المنصرم، بصورة مغايرة بفعل تداعيات المرض.ويعاني الطائي من عجز في الكليتين، وورم خبيث في الكبد، ويتواجد حالياً في الهند منذ أسابيع مع عائلته، بهدف العلاج، وبدا في الصورة وقد خسر جزءاً من وزنه مع شحوب في وجهه.وتزامن تناقل صورة الطائي في المستشفى مع انتشار شائعة عن وفاته، لكن نفتها وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية.وشارك الطائي بدور (أبو بلال) في مسلسل "عفو عام" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتصدرت صوره البوستر الرسمي للمسلسل ببدلة رسمية وعباءة رجالية تعكس .وجسد الطائي في المسلسل دور رب أسرة كبيرة ورجل أعمال له هيبة في محيطه، بينما تدور أحداث المسلسل عن شاب يبحث عن أسرته بعد سنوات في السجن انتهت بصدور عفو عنه.وإياد الطائي من مواليد العام 1965، وحاصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية، وهو عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، وقام بالتدريس في الجميلة.ويعاني الطائي، 60 عاماً، من ضائقة مادية صعبة خلال العلاج، بعد مسيرة فنية تمتد لأكثر من ربع قرن، ونحو 45 مسلسلاً، وعدد من الأفلام السينمائية والمسرحيات.وأعلنت الفنانين العراقيين، قبل أيام، أن رئيس ، محمد شيّاع ، وجه "بتحمّل كافة نفقات علاج الفنان في من منحة رئيس لصندوق تكافل الفنانين".