أسرة أم كلثوم تهدد بمقاضاة منتجي فيديوهات الذكاء الاصطناعي.. ماذا فعلوا

وجاء هذا التصعيد بعد انتشار واسع لفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وهي تغني أغانٍ لمغني الراب ويجز، الأمر الذي أثار استياء العائلة.وفي بيان رسمي، أكدت أسرة أن الفنانة الراحلة تمتعت بأسلوب غنائي فريد جعلها أيقونة في عالم الفن العربي والعالمي، وأن نشر هذه الفيديوهات المسيئة يعد محاولة لطمس هويتها الفنية الأصيلة.وأعربت حفيدة أم كلثوم عن استيائها في تصريحات صحافية، قائلة: "شاهدنا فيديوهات تظهر أم كلثوم وهي تغني باستخدام لأغاني ويجز، وهذا أمر مستفز للغاية. نجاحها بلونها الغنائي وتاريخها كافٍ ليبقى خالداً، فلماذا يُظهرونها بهذه الطريقة؟ سنقوم كعائلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية إذا تكرر هذا الأمر".وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون في حماية إرث أم كلثوم الفني الذي تميز بلونها الغنائي الخاص، وأعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف أي محاولة لتشويه تاريخها ، مشددة على أن هذه الفيديوهات المفبركة تتنافى مع الاحترام الذي تحظى به الفنانة الراحلة.وخلال الفترة الأخيرة، لاقت فيديوهات أم كلثوم المصنوعة بالذكاء الاصطناعي وهي تغني أغاني معاصرة انتشاراً واسعاً.ورغم إثارة هذه الفيديوهات إعجاب البعض، فإنها قوبلت بانتقادات حادة من أسرتها التي اعتبرتها مساساً بتاريخ "كوكب الشرق" الفني، الذي يشكل إرثاً ثقافياً خالداً.