هل زارت فيفي عبده المصحة النفسية.. اليكم التفاصيل

وقالت فيفي، إنها "قضت سنة كاملة تتابع أخبار أحداث قطاع بشكل مكثف، وهو ما أثر سلبًا على حالتها النفسية وأدى إلى إصابتها بالتعب النفسي، مما دفعها إلى إلى طبيب مختص".وأشارت فيفي إلى أن "الطبيب نصحها بضرورة التوقف عن متابعة ما قد يعرضها للأذى، لما لذلك من تأثير كبير على صحتها النفسية".وأكدت قائلة: "أنا شخص يحب الحياة وأرغب في الاستمتاع بكل تفاصيلها، سواء بالسفر، أو الرحلات، أو القيام بما أحب".