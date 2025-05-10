اغنية جديدة لماجد المهندس ترحيبا بضيوف القمة العربية في بغداد

وجاء ذلك بعدما انهت جميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية لاحتضان السبت المقبل الموافق الـ17 من أيار الجاري، والتي ستكون وفقا لعدد من المسؤولين من اهم القمم التي ستنتج عنها قرارات مهمة تخص القضايا والمشاكل التي تعاني منها المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية عن وغزة واليمن.