كارول سماحة تنفذ وصية زوجها الراحل

وعبر صفحتها الرسمية على " "، كتبت : "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة بمر بيها دلوقتي، مسؤولية كبيرة قوي ناحية فريق العمل وكل الـ70 فنان وفنانة اللي واقفين على المسرح".وأضافت: "هذه كانت وصية زوجي وليد، قاللي مهما حصل، الشغل لازم يكمل، عشان كده، افتتاح مسرحية كله مسموح سيتم بموعده ".وكانت كارول نعت زوجها عبر منشور مؤثر على "فيسبوك"، أرفقته بصورة جمعتهما، حيث قالت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض".