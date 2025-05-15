بطريقتها الخاصة.. هكذا احتفلت أصالة برفع العقوبات عن سوريا (صور)

ووثّقت شام المناسبة من خلال صور ظهرت فيها برفقة والدتها وهما تحتفلان بقالب حلوى على شكل قلب يحمل العلمين السوري والسعودي، في تعبير عن مشاعر الامتنان والدعم المشترك.وحمل قالب الحلوى عبارة " جنة والفرح سوري سعودي"؛ ما عكس الأجواء الإيجابية التي خيمت على المناسبة.وفي تعليقها على الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت شام باختصار: " سوري سعودي"، مؤكدة ارتباط مشاعر الفخر بالقرار والدعم السعودي.من جانبها، نشرت عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق احتفالات الشارع السوري، مرفقا بأغنيتها الوطنية "سوري حر".