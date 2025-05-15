بينهن هاندا ونسرين طافش.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان الفرنسي

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تواصل الدورة الـ78 من مهرجان كان فعالياتها بأجواء تفيض بالفن والجمال، مع حضور مميز لنجوم عالميين وإطلالات آسرة على السجادة الحمراء.





إطلالة أنثوية لهاندا أرتشيل

أما النجمة التركية أرتشيل، فقد اختارت فستانًا طويلاً باللون الوردي الفاتح، بلا أكمام، زُيّن بتفاصيل دقيقة من الشراشيب التي أضفت حركة مميزة على منطقة الخصر وأسفل الفستان. أرفقت إطلالتها بشال ناعم ومجوهرات من دار Pomellato الإيطالية، التي تمثل هاندا وجهها الإعلاني، ما منح ظهورها طابعًا أنيقًا وأنثويًا.



يسرا تتألق بالذهبي

بعد إطلالتها الحمراء المميزة في حفل الافتتاح بتوقيع قاضي، ظهرت النجمة المصرية يسرا في اليوم الثاني من المهرجان بفستان ذهبي لامع، تميز بتصميمه الأنيق الذي انسجم مع لون بشرتها وبرز جمال شعرها الأشقر. الإطلالة حملت طابعًا كلاسيكيًا عصريًا عكس الحضور الواثق ليسرا على السجادة الحمراء.

.. تصميم هادئ بلمسة مبتكرة

ظهرت الفنانة طافش على السجادة الحمراء بفستان أزرق طويل تميز بتصميم بسيط وهادئ، لكن لفت الأنظار باعتماده على موضة الدبابيس المعدنية التي زينت والجانبين. أضفى وجود فتحتين على الساق لمسة من الجرأة الرصينة على الإطلالة التي جمعت بين النعومة والابتكار.



.. مزيج الألوان الهادئة

في إطلالة ثانية لها خلال أيام المهرجان، اختارت النجمة الأمريكية هالي بيري فستانًا "أوف شولدر" يجمع بين الأسود والوردي، بتصميم أنثوي يتوسطه عنصر بصري بارز على هيئة فيونكا في القسم السفلي. الإطلالة جمعت بين البساطة والتفرد، وعكست حضورها اللافت للأنظار.



أنجيلا باسيت بفستان من Burberry

أما الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت، فقد اختارت فستانًا من الشيفون المكشكش من تصميم دار Burberry، تميز بتفاصيل دقيقة من الشراشيب المتناثرة التي أضفت على الإطلالة طابعًا ديناميكيًا ناعمًا. وأكملت حضورها بمجموعة لافتة من المجوهرات الفضية الكبيرة.



لانغوريا بتوقيع

النجمة الأمريكية إيفا لانغوريا ظهرت على السجادة الحمراء بفستان من الترتر البراق باللون الترواكزي، حمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب. التصميم جمع بين القصّة الجريئة والبريق اللافت، واكتمل بأكسسوارات أنيقة من مجوهرات دار شوبارد، بما يعكس أسلوبها المعروف في انتقاء الإطلالات اللافتة.







