عائلة عادل إمام تفشل خطة نجمات الفن تجاه ميلاد الزعيم

وكانت الفكرة تهدف لإضفاء البهجة على "الزعيم"، خاصة أنه لم يلتقِ بالكثير منهن منذ 3 سنوات، وعلى عكس توقعاتهن، قوبلت هذه المبادرة بالرفض من أفراد عائلة .وأكد شقيقه، المنتج ، أن الاحتفال سيظل محصورًا في نطاق الأسرة الصغيرة فقط، كما هو الحال منذ عام 2020. وأوضح أن الاحتفال العائلي يتماشى مع رغبة "الزعيم" وظروفه الصحية.وحاول عدد من الفنانين إقناع الأسرة بالسماح بإقامة احتفال صغير، ولو لمدة ساعة واحدة، لكن الإصرار على الالتزام بحدود العائلة بقي قائمًا.يُذكر أن الفنان عادل إمام غاب عن الساحة الفنية منذ عام 2020، عندما عُرض آخر أعماله " "، الذي شاركته بطولته الفنانة الراحلة ، إلى جانب ومحمد وطارق الإبياري، وتأليف وإخراج .