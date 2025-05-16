اصدار حكم قضائي على نجل محمد رمضان

وقررت الطفل في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية إيداع علي إحدى دور الخاصة بالأطفال، دون تحديد مدة الإيداع.وقال محامو الطفل المجني عليه، إن "القرار جاء بعد اتهام نجل رمضان بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي شهير بمدينة الشيخ زايد".وتعود الواقعة إلى أواخر العام الماضي حين اتهمت سيدة مصرية نجل محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على طفلها مطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وذكرت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن مشاجرة نشبت بين ابنها وعلي رمضان، قائلة إن "الأخير قام بضرب ابنها على وجهه ما أدى لإصابته بكدمات".