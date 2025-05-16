تشييع مهيب للشاعر الكبير موفق محمد وسط مدينة الحلة (صور)

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شيع عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، الشاعر والاديب الكبير موفق (أبو خمرة) من منطقة وسط ومدينة .

وقال مراسل ، ان "عشرات المشيعين حملوا جنازة الشاعر الكبير وسط التي لم يفارق شوارعها طيلة حياته من اجل نقله الى مثواه الأخير".



وتوفي الشاعر العراقي الكبير ، يوم أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا.



ودخل الموفق محمد الى المستشفى منذ عدة أسابيع بعد وعكة صحية نقل على أثرها الى في قبل أن يتوفى يوم امس الخميس.



وتودع مدينة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة شاعر الوجع العراقي ونهر الحلة الثاني "موفق محمد" الذي رحل عنا مشتاقاً للقاء ولده الذي رثاه طيلة حياته.