عيد ميلاد الزعيم الـ85.. لماذا أصر عادل إمام على ارتداء البدلة الجينز؟

عيد ميلاد الـ 85 عاماًواشتهر الزعيم عادل إمام بموهبته الفريدة التي ساعدته في تجسيد العديد من الشخصيات الدرامية المختلفة، والتي عبر من خلالها عن مختلف طبقات المجتمع، لذا استطاع أن يتربع على عرش قلوب محبيه ويلقب بـ الزعيم عادل إمام.سبب ارتداء الزعيم عادل إمام للبدلة الجينزوعرف عن الزعيم عادل إمام ارتداؤه الدائم للبدلة الجينز في أغلب أعماله الفنية، سواء التليفزيونية أو في المسرحيات، الأمر الذي شغل بال الكثير من محبيه وجعلهم يتساءلون عن سبب تفضيله البدلة الجينز، وبمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الذي يوافق غداً السبت 17 ايار، نستعرض في التقرير سبب ارتداء الزعيم عادل إمام البدلة الجينز في معظم أعماله الفنية.وكشف الزعيم عادل إمام، في بعض مقابلاته الصحفية قديماً، سبب تفضيله ارتداء البدلة الجينز في أغلب أعماله الفنية، وقال إنه "بارتداء الجينز أحدث نقلة في السينما المصرية لأنه يعتبر أول من ارتداها على الشاشة، فتعلق الناس بها".وأضاف خلال مقابلاته الإعلامية أن "جميع الطبقات أصبحت ترتدي الجينز وتتخفى وراءه، فأصبح الغني والفقير على حد السواء يرتدون الجينز، مصنفًا نفسه بأنه يقف دائمًا في صف البسطاء والمهمشين بالتعبير عنهم في أعماله الفنية.