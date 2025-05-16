الموت يفجع أحمد مكي

وكتب مكي في منشوره: "اللهم ارحم ابن أختي عزة، أيمن عبدالإله، وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه. نسألكم الدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة، ولنا بالصبر".وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل "الغاوي" آخر أعمال ، والذي عُرض في موسم رمضان 2025. وشارك في بطولته كل من عبدالجليل وعائشة ، تحت إخراج .