بالصور.. كاظم الساهر مع نخبة من فناني العراق

وخلال استعداد لاحياء حفل غنائي ، التقى برفاق دربه في المسرح العسكري الفنانين محسن العلي واياد وسامي محمود بعد غياب لسنوات.وعكس اللقاء روح المحبة والتقدير المتبادل بين القامات الفنية، وكان مناسبة للحديث عن الفن العراقي وآفاقه القادمة، في لحظة دفء جمعت الأصالة بالوفاء.