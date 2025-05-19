فيلم جديد يعيد شيرين إلى السينما بعد غياب لأكثر من 22 عاما

وتعتبر هذه الخطوة، عودة لشيرين إلى السينما ولو بالصوت فقط، بعد غياب دام لأكثر من 22 عاما، حين شاركت في فيلم " مشاكل" مع الممثل .وفيلم "المشروع X" من تأليف وإخراج ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين أبرزهم ، إياد نصار، ، أحمد غزي، السقا.وسيستضيف الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم ، وهنا الزاهد.