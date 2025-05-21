أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير

وأوضح السقا، في منشور عبر حسابه على موقع " "، أن الطلاق قد وقع منذ شهرين، بينما حدث الانفصال الفعلي بين الطرفين قبل نحو ستة أشهر، مشددًا على أن اهتمامه في هذه المرحلة يتركز على أسرته ومحيطه القريب.نشر السقا بيانًا شخصيًا قال فيه: "عشان الناس بتسأل، أنا والسيدة مها منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقرّبين، وأمي وأختي. وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".وأضاف في المنشور ذاته: "مش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. سبحان مقلب القلوب ومبدلها"، موضحًا أن قرار الإعلان جاء من جانبه احترامًا للموقف، مشيرًا إلى أن تأخر في إعلان الانفصال نابع من حرصها على احترام العلاقة السابقة.اختتم الفنان منشوره بكلمات أكد فيها تمنياته لها بالسعادة، وقال: "أمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها اللي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية".