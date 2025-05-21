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بعد ساعات من نشره.. أحمد السقا يحذف منشور طلاقه من زوجته
فن وثقافة
2025-05-21 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
أثار النجم المصري
أحمد السقا
جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حذف منشورًا أعلن فيه طلاقه من الإعلامية
مها الصغير
، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من نشره.
فاجأ الفنان
أحمد السقا
جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع "
فيسبوك
"، أعلن فيه بشكل مباشر عن طلاقه من زوجته الإعلامية
مها الصغير
، دون أن يورد في البداية أسبابًا أو تفاصيل إضافية، ثم ما لبث أن قام بحذفه دون تعليق، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين لطرح تساؤلات حول ما جرى، لا سيما مع طبيعة العلاقة الطويلة التي جمعت بين الطرفين.
وكان أحمد السقا قد نشر فجر اليوم الأربعاء منشورا عبر حسابه في فيسبوك قال فيه: "عشان الناس
اللي
بتسأل، أنا والسيدة مها
محمد عبد المنعم
منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقرّبين، وأمي وأختي. وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".
في المنشور ذاته، توجّه السقا برسالة واضحة إلى الصحفيين وصفحات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "مش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. سبحان مقلب القلوب ومبدلها".
كما أشار إلى أن قرار إعلان الطلاق جاء بمبادرة شخصية منه، موضحًا أن التأخر في إعلان مها الصغير للخبر كان احترامًا منها للعلاقة التي جمعتهما، دون أي إشارة إلى خلافات أو أسباب محددة أدّت إلى الطلاق.
واختتم الفنان المصري منشوره بتوجيه كلمات مباشرة إلى زوجته السابقة، قال فيها: "أمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها اللي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية"، مؤكدًا على احترامه لها، ومعبّرًا عن أمنياته الصادقة بالتوفيق في ما ينتظرها من خطوات لاحقة.
وعقب إعلان السقا، جاء أول رد فعل من الإعلامية مها الصغير من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت آية من سورة
يونس
: "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين".
في ما اعتبره متابعوها تعبيرًا هادئًا ومباشرًا عن موقفها من المسألة، بعيدًا عن التوضيحات أو التصريحات الإعلامية.
أحمد السقا ومها الصغير كانا من أبرز الثنائيات في الوسط الفني، حيث استمرت علاقتهما لأكثر من 20 عامًا وأثمرت عن ثلاثة أبناء
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