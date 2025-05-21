بعد ساعات من نشره.. أحمد السقا يحذف منشور طلاقه من زوجته

فاجأ الفنان جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع " "، أعلن فيه بشكل مباشر عن طلاقه من زوجته الإعلامية ، دون أن يورد في البداية أسبابًا أو تفاصيل إضافية، ثم ما لبث أن قام بحذفه دون تعليق، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين لطرح تساؤلات حول ما جرى، لا سيما مع طبيعة العلاقة الطويلة التي جمعت بين الطرفين.وكان أحمد السقا قد نشر فجر اليوم الأربعاء منشورا عبر حسابه في فيسبوك قال فيه: "عشان الناس بتسأل، أنا والسيدة مها منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقرّبين، وأمي وأختي. وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".في المنشور ذاته، توجّه السقا برسالة واضحة إلى الصحفيين وصفحات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "مش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. سبحان مقلب القلوب ومبدلها".كما أشار إلى أن قرار إعلان الطلاق جاء بمبادرة شخصية منه، موضحًا أن التأخر في إعلان مها الصغير للخبر كان احترامًا منها للعلاقة التي جمعتهما، دون أي إشارة إلى خلافات أو أسباب محددة أدّت إلى الطلاق.واختتم الفنان المصري منشوره بتوجيه كلمات مباشرة إلى زوجته السابقة، قال فيها: "أمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها اللي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية"، مؤكدًا على احترامه لها، ومعبّرًا عن أمنياته الصادقة بالتوفيق في ما ينتظرها من خطوات لاحقة.وعقب إعلان السقا، جاء أول رد فعل من الإعلامية مها الصغير من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت آية من سورة : "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين".في ما اعتبره متابعوها تعبيرًا هادئًا ومباشرًا عن موقفها من المسألة، بعيدًا عن التوضيحات أو التصريحات الإعلامية.أحمد السقا ومها الصغير كانا من أبرز الثنائيات في الوسط الفني، حيث استمرت علاقتهما لأكثر من 20 عامًا وأثمرت عن ثلاثة أبناء