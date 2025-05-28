عقب طلاقها.. أول ظهور لماريتا الحلاني

وفي التفاصيل، شاركت مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أطلت فيه وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي"، والتي يبدو انها تكملة للاغنية التي طرحها مؤخرا شقيقها .



وظهرت ماريتا في الفيديو وهي تقول في مطلع الاغنية: "جرحولي .. جرحوا فيك يا قلبي".