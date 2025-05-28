راغب علامة يلتقي الرئيس اللبناني

وبعد الزيارة عبّر الفنان عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا اللقاء، مشيدا بالمسيرة الوطنية للرئيس اللبناني ومعربا عن تفاؤله بمستقبل .ونشر على صفحته على إنستغرام صورة تجمعه بالرئيس اللبناني، وعلق عليها بالقول: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد الذي لطالما، ومنذ أن عرفناه قائدا للجيش، حلمنا بوصوله إلى سدّة الرئاسة، إيمانا منا بأن الوطن بحاجة إلى رئيس يتحلى بصفاته الوطنية، الأخلاقية، والإنسانية، وها هو اليوم على رأس الدولة، يعمل جاهدا لإعادة لبنان منارة للشرق، والبلد الثاني لكل أشقائنا في الوطن العربي... كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك، فخامة الرئيس، لإعادة أيام العزّ إلى لبنان، هذا الوطن الحبيب بكل أطيافه وطوائفه".وشدد الفنان على وحدة اللبنانيين بمختلف أطيافهم قائلا: "وطن واحد، شعب واحد، سيّد، حرّ، مستقل".