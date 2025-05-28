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اسمهم يبدأ بـ "أحمد".. كريم عبد العزيز يرغب بالتعاون مع 3 نجوم
فن وثقافة
2025-05-28 | 12:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
أبدى الفنان
كريم عبدالعزيز
رغبته في التعاون الفني مع مجموعة من أبرز نجوم الصف الأول في السينما المصرية.
وأعرب عن تطلعه لتقديم عمل سينمائي مشترك يجمعه بكل من
أحمد حلمي
،
أحمد عز
، وأحمد السقا، معتبرًا أن مثل هذا التعاون سيُنتج تجربة فنية مختلفة وذات طابع خاص.
وفي تصريحاته خلال لقاء تلفزيوني، أشار
كريم عبد العزيز
إلى متانة علاقته بالفنان أحمد حلمي، موضحًا أن علاقتهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية.
وقال: "أتمنى أن أشارك أحمد حلمي في عمل سينمائي، فهو ليس مجرد صديق، بل أخ مقرّب، تربطني به علاقة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.
نحن نلتقي باستمرار ونتبادل الزيارات العائلية، وأتمنى أيضًا التعاون مع
أحمد السقا
وأحمد عز، ففكرة أن يجتمع الأربعة في عمل واحد تحمل الكثير من الحماس بالنسبة لي".
كما تناول كريم
عبد العزيز
الحديث عن صداقته بالنجم أحمد عز، مشيدًا بما وصفه بالانضباط العالي الذي يلتزم به عز في الحفاظ على لياقته البدنية.
وقال مازحًا: "أحمد عز صديق
عزيز
، وقد أطلقت عليه لقب (كريستيانو) نظرًا لاهتمامه الدائم بلياقته، وقد بدأ تعاوننا الأول من خلال إعلان، ثم في فيلم (كيرة والجن). وحين أبديت إعجابي بمدى حرصه على ممارسة الرياضة، قال لي ضاحكًا: احتفظ أنت بلقب (ميسي)".
من جهة أخرى، يُعرض حاليًا للفنان كريم عبد العزيز فيلم "المشروع X" في دور السينما، وتدور أحداثه حول شخصية "
يوسف
"، الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرة والتشويق تبدأ من قلب القاهرة وتمتد إلى
الفاتيكان
وأعماق المحيطات، وذلك في محاولة للإجابة عن سؤال تاريخي غامض: هل شُيِّد
الهرم الأكبر
ليكون مجرد مقبرة ملكية، أم أنه يخفي سرًا غابرًا؟ وأثناء هذه الرحلة يواجه يوسف تحديات متلاحقة ومطاردات شديدة، وسط أجواء تتسم بالإثارة والحركة.
الفيلم بدأ عرضه في شهر مايو/أيار الجاري، ويحظى بإقبال جماهيري واسع، مستفيدًا من عناصر إنتاج قوية وحبكة درامية مشوقة، تجمع بين الغموض والسرد البصري المكثف.
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