اسمهم يبدأ بـ "أحمد".. كريم عبد العزيز يرغب بالتعاون مع 3 نجوم

وأعرب عن تطلعه لتقديم عمل سينمائي مشترك يجمعه بكل من ، ، وأحمد السقا، معتبرًا أن مثل هذا التعاون سيُنتج تجربة فنية مختلفة وذات طابع خاص.وفي تصريحاته خلال لقاء تلفزيوني، أشار إلى متانة علاقته بالفنان أحمد حلمي، موضحًا أن علاقتهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية.وقال: "أتمنى أن أشارك أحمد حلمي في عمل سينمائي، فهو ليس مجرد صديق، بل أخ مقرّب، تربطني به علاقة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.نحن نلتقي باستمرار ونتبادل الزيارات العائلية، وأتمنى أيضًا التعاون مع وأحمد عز، ففكرة أن يجتمع الأربعة في عمل واحد تحمل الكثير من الحماس بالنسبة لي".كما تناول كريم الحديث عن صداقته بالنجم أحمد عز، مشيدًا بما وصفه بالانضباط العالي الذي يلتزم به عز في الحفاظ على لياقته البدنية.وقال مازحًا: "أحمد عز صديق ، وقد أطلقت عليه لقب (كريستيانو) نظرًا لاهتمامه الدائم بلياقته، وقد بدأ تعاوننا الأول من خلال إعلان، ثم في فيلم (كيرة والجن). وحين أبديت إعجابي بمدى حرصه على ممارسة الرياضة، قال لي ضاحكًا: احتفظ أنت بلقب (ميسي)".من جهة أخرى، يُعرض حاليًا للفنان كريم عبد العزيز فيلم "المشروع X" في دور السينما، وتدور أحداثه حول شخصية " "، الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرة والتشويق تبدأ من قلب القاهرة وتمتد إلى وأعماق المحيطات، وذلك في محاولة للإجابة عن سؤال تاريخي غامض: هل شُيِّد ليكون مجرد مقبرة ملكية، أم أنه يخفي سرًا غابرًا؟ وأثناء هذه الرحلة يواجه يوسف تحديات متلاحقة ومطاردات شديدة، وسط أجواء تتسم بالإثارة والحركة.الفيلم بدأ عرضه في شهر مايو/أيار الجاري، ويحظى بإقبال جماهيري واسع، مستفيدًا من عناصر إنتاج قوية وحبكة درامية مشوقة، تجمع بين الغموض والسرد البصري المكثف.