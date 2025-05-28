حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولود جديد (صورة)

ونشر الرداد صورة يد طفل حديث الولادة تمسك بيده، موضحا أنها أنثى، أسماها "فادية"، وهو اسم والدته الراحلة السيدة فادية الرداد، معلقاً على الصورة المنشورة بآيات قرآنية من سورة .وقال الرداد: "الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها والعافية، وارزق الناس جميعا".وتفاعل متابعو مع الحدث السعيد في حياته وزوجته الفنانة ، وانهالت عليه موجة من المباركات والتهاني بالمولودة الجديدة، مع أمنيات بالصحة والعافية لزوجته عقب ولادتها.وفي وقت سابق، أكد الفنان حسن الرداد، في تصريحات له في اذار الماضي، أن زوجته الفنانة في الشهور الأخيرة من حملها، من دون الكشف آنذاك عن نوع الجنين.يُذكر أن الثنائي الفني حسن الرداد وإيمي تشاركا معًا بطولة المسلسل الدرامي "عقبال عندكوا" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وينتمي إلى نوعية الكوميديا، ولم يحقق العمل الدرامي النجاح والانتشار الواسع، حسب آراء إعلامية ونقدية.وفي سياق منفصل، يستعد الفنان حسن الرداد للعودة إلى شاشة السينما في الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان "طه الغريب"، الذي تم الإعلان عن انطلاق عمليات التصوير الخاصة به في حزيران المقبل، في حين تعيش زوجته الفنانة إيمي سمير غانم إجازة من الحضور في الأعمال الفنية في الشهور المقبلة، وفق وسائل إعلام مصرية.