وفاء الكيلاني تكشف سبب غيابها المفاجئ عن الإعلام

وفي تصريحات لها على هامش مشاركتها في فعاليات "قمة "، قالت الكيلاني: "الجميع يمر بظروف صعبة في مراحل معينة، لكن عدم ربط تلك الظروف بحياة زوجي، أتركوه وشأنه"، نافية بذلك الشائعات التي تناولت تأثير حياتهما الشخصية على غيابها.وأشادت الكيلاني بأداء زوجها في المسلسل الدرامي "تحت سابع أرض"، واصفة إياه بأنه أفضل عمل درامي في شهر رمضان الماضي. وأضافت: "تيم ممثل رائع وقيمة فنية كبيرة، ولا يحتاج إلى شهادتي في هذا الأمر".وتحدثت الإعلامية أيضًا عن ابنتها، التي تبلغ من العمر 16 عامًا، مشيرة إلى وجود تشابه بين شخصيتهما، لكنها أكدت أن ابنتها تمتلك شخصية أقوى. كما أشارت إلى أن ابنتها لا تبدي اهتمامًا بالعمل في مجال الإعلام، بل تظهر شغفًا بعالم الموضة. وقالت: "أتمنى أن تجد ابنتي طريقها في المجال الذي تحبه وتترك بصمتها الخاصة".وحول رأيها في طبيعة البرامج ومقارنتها بماضي الإعلام، صرحت الكيلاني: "الإعلام تغير شكله، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك إلى الأفضل. أعارض البرامج التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة ذاتية، فهي غالبًا تعكس غيابًا للوعي، وأراها صورة مشوهة للإعلام"، وفق تعبيرها.