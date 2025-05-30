هل هو طريح الفراش.. ما حقيقة صورة عادل امام الأخيرة؟

وأكد أحد أقارب الفنان ان " يتمتع بصحة جيدة، ولا يتواجد في أي مستشفى، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تثير القلق"، مشيرا إلى أنه "يعيش حياة هادئة في منزله".وأضاف المصدر: "كل ما يتم تداوله عن مرضه أو وفاته غير صحيح على الإطلاق، ونستنكر تكرار هذه الشائعات".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان العريق لمثل هذه الأخبار الكاذبة، حيث سبق أن انتشرت شائعات مماثلة في العام الماضي، وتبين عدم صحتها.وعادل إمام، الذي احتفل مؤخرا ببلوغه 84 عاما، يظل أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، حيث يحظى بمكانة كبيرة في قلوب جمهوره بفضل مسيرته الفنية الحافلة التي أثرت في أجيال متعاقبة.وقال الفنان ، إن "ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة عادل إمام شائعات ليس لها أي أساس من ".وأضاف منير، أن "عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويتواجد في منزله".