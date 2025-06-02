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موعد عرض الجزء الثاني "الزعيم.. رحلة عادل إمام"
فن وثقافة
2025-06-02 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تصدر الفنان المصري
عادل امام
الترند ومحركات البحث بعد الإعلان عن موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، يوم الأربعاء المقبل، الذي يعد استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذي عرض يوم 17 أيار الماضي.
ويوثق الجزء الثاني من الوثائقي، رحلة التحول المهمة في مسيرة الفنان
عادل إمام
، وذلك في أعقاب زيارته إلى محافظة أسيوط في الصعيد المصري في عام 1988، متحديًا الجماعات الإرهابية آنذاك، إضافة على تسليط الضوء على زيادة توهجه الفني في فترة التسعينيات من
القرن
الماضي، عن طريق تقديم عدد من الأعمال السينمائية التي ناقشت قضايا مهمة مثل الإرهاب والتطرف، لا سيما مع أعماله التي حاكت
أحلام
وهموم الطبقة الوسطى في المجتمع المصري.
ويكشف الجزء الثاني من الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام" عن تفاصيل محاولة اغتيال الفنان في عام 1997 من قبل تنظيم إرهابي، حيث يتضمن الفيلم أول مرة شهادة حصرية من أحد المتهمين في تلك القضية، الذي تمت معاقبته بالسجن 10 أعوام.
كما يُسلط العمل الضوء على رحلة الفنان عادل إمام في الألفية الجديدة، ودوره بوصفه سفيرًا للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين، وزيارته إلى عدد من العواصم العربية، لا سيما مع استمرار تقديمه عددًا من الأعمال الفنية المتميزة في تلك الحقبة، برهن فيها للجميع على قدراته الفنية الفائقة في استمرار مسيرته وتوهج نجوميته الفنية لأكثر من نصف قرن، متربعًا على عرش الفن المصري والعربي.
في سياق منفصل، أثارت الحالة الصحية للفنان عادل إمام في الساعات الماضية حالة من القلق والتساؤلات الجماهيرية في أعقاب انتشار صورة مزيفة له بالذكاء الاصطناعي وهو يرقد على فراش المرض، ما دفع شقيقه المنتج
عصام إمام
، والفنان
أشرف زكي
نقيب المهن التمثيلية، لتكذيب الصورة المتداولة والتأكيد على أنه يتمتع بصحة جيدة في الوقت الراهن.
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