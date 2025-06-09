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بالصور.. حفيد عادل امام مع عروسته
فن وثقافة
2025-06-09 | 08:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
السومرية نيوز
– فني
يحتفل عادل
رامي
إمام نجل المخرج رامي امام وحفيد الزعيم
عادل امام
، بحفل زفافه قريبا على العروسة فريدة أشرف بعد قصة حب جمعتهما، حيث احتفلت فريدة منذ اسبوعين مع صديقاتها بليلة الحنة
في دبي
.
وتحرص فريدة دائما على نشر صور مع عادل عبر حسابها على إنستجرام أوقات المناسبات العائلية والاحتفالات والخروج مع أصدقائهما، وظهر عادل في العرض الخاص لفلم مشروعX مع والده
رامي
امام، الذي أقيم في دار الأوبرا، الشهر الماضي.
ويُعد فلم المشروعX أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هي: مصر،
الفاتيكان
،
إيطاليا
،
تركيا
، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.
وفيلم المشروع X من تأليف وإخراج
بيتر
ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم
عبد العزيز
،
إياد
نصار،
ياسمين صبري
، أحمد غزي،
عصام
السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم
محمود عبد العزيز
، وهنا الزاهد.
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