بالصور.. حفيد عادل امام مع عروسته

وتحرص فريدة دائما على نشر صور مع عادل عبر حسابها على إنستجرام أوقات المناسبات العائلية والاحتفالات والخروج مع أصدقائهما، وظهر عادل في العرض الخاص لفلم مشروعX مع والده امام، الذي أقيم في دار الأوبرا، الشهر الماضي.ويُعد فلم المشروعX أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هي: مصر، ، ، ، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.وفيلم المشروع X من تأليف وإخراج ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم ، نصار، ، أحمد غزي، السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم ، وهنا الزاهد.