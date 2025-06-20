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أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان وغضب في مصر
فن وثقافة
2025-06-20 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية نيوز
– فني
يعيش الفناة المصري محمد مضان أزمة جديدة مع إحدى العائلات الشهيرة في
مصر
.
إذ لم يلبث الممثل والمغني المصري من طي أزمة تعدي نجله الأصغر "علي"، على أحد زملائه، حتى واجه أزمة قضائية أخرى مع عائلة مصرية، اتهمته بالاساءة لها من خلال أحدث أغنياته.
وبدأت الأزمة عندما طرح المغني المثير للجدل أمس الخميس أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع
يوتيوب
، حملت اسم "أنا إنت".
إلا أن الأغنية أشعلت غضب إحدى العائلات الشهيرة في البلاد، بعدما ذكر اسمها بشكل غير لائق داخل الأغنية
ما أضطر أحد أفراد العائلة على التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد رمضان اتهمه فيه بإهانة الأسرة، مدعياً أنه وجه إهانة مباشرة للعائلة في الجزء الأول من الأغنية
اعتذار
محمد رمضان
في حين سارع رمضان إلى الاعتذار لأفراد العائلة، مؤكدا أنه لم يقصد توجيه أية إهانات.
وكتب عبر صفحته بموقع
فيسبوك
اعتذارا رسمياً .
كما أكد أنه يكن "كل الاحترام والتقدير للعائلة وتوجه بالاعتذار نيابة عن كاتب الأغنية
مصطفى حدوتة
"، مشددا على أنه لم يقصد الإساءة أبدا
من جهتها، لم تعلن العائلة عن انتهاء الأزمة أو التنازل عن البلاغ، خاصة أن رمضان لم يحذف الأغنية من قناته في "يوتيوب"، التي مازالت تحقق آلاف المشاهدات.
يذكر أن الفنان المصري ونجله كانا واجها دعوى قضائية خلال الأيام الماضية، بعدما اعتدى ابنه البالغ من العمر سبع سنوات، على أحد زملائه في أحد النوادي بمدينة الشيخ زايد جنوب القاهرة. فيما أصدر القضاء قرارا بإيداع الابن في دار للرعاية.
إلا أن القضية عادت وانتهب بالصلح، حيث أعلن رمضان منذ يومين الصلح بينه وبين أسرة الطفل المعتدى عليه، والتقاه مع والديه داخل منزله بمدينة السادس من تنشرين الاول.
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