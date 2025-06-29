الفنانة عبير صبري تعلن طلاقها بعد 7 سنوات من الزواج

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" بيانًا مقتضبًا قالت فيه: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، تم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى التوفيق لكلّ منّا في حياته القادمة. محبتكم دائمًا مصدر أمان وقوة لي".ورغم أن الفنانة لم تفصح عن تفاصيل أو أسباب الانفصال، فقد أثار إعلانها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد كبير من المتابعين عن الأسباب التي أدت إلى إنهاء العلاقة، التي طالما وُصفت بالهادئة والمستقرة.وعبّر آخرون، من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، عن دعمهم الكامل وتمنياتهم لها بالسعادة والتوفيق في المرحلة المقبلة.يُذكر أن شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "الحلانجي" إلى جانب الفنان وأيمن ، ونخبة من الفنانين.وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، تستعد صبري للمشاركة قريبًا في مسلسل درامي جديد بعنوان "زمالك بولاق"، يُعرض خارج الموسم الرمضاني، ويضم في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم ، وخالد ، وانتصار.