بعمر 53 عاماً.. وفاة فنان تركي شهير بعد صراع مع السرطان

وكان الفنان إيمري تورون قد أُصيب في وقت سابق بورم في البنكرياس، وتعافى مؤقتًا قبل أن يعاود المرض مهاجمته وينتقل إلى الكبد، ليفارق الحياة بعد أيام من التدهور الصحي.رغم أن إيمري تورون لم يُصنَّف ضمن الصف الأول من نجوم الفن التركي، إلا أن حضوره كان لافتًا في العديد من الأعمال الدرامية ذات الطابع الاجتماعي والبوليسي، متنقلاً بين السينما والمسرح والمسلسلات، فضلًا عن صوته المميز الذي حضر في عدد كبير من أعمال الدبلجة، ما جعله مألوفًا لدى جمهور واسع في والعالم العربي.وقد تميّز تورون بصوته الرصين وملامحه الهادئة، إلى جانب وسامته التي أضفت على أدواره حضورًا خاصًا، لا سيّما في العمل الذي ارتبط به جمهور العالم العربي، وهو مسلسل "حب بلا حدود"، الذي عُرض مدبلجًا وحقق انتشارًا واسعًا في عدة دول.يجسّد المسلسل واحدًا من أشهر أدواره، حيث تدور أحداثه حول علاقة عاطفية تنشأ بين شاب يعمل في مجال السينما ويبيع أفلامًا مقرصنة في الشارع، وفتاة معقدة الطباع، وسط أجواء درامية تسودها التوترات والتحديات. وقد اعتُبر المسلسل بالنسبة لجمهوره العربي، العمل الأخير الذي ظهر فيه تورون، ما منحه قيمة وجدانية مضاعفة بعد وفاته.احترامًا لوصيته، تم دفن جثمان الفنان الراحل في مسقط رأسه بولاية بالكسير تركيا، حيث عبّر مقربوه عن تقديرهم لرغبته بأن يُعاد إلى جذوره بعد الرحيل. وقد خيّم الحزن على الأوساط الفنية ومتابعيه، الذين استعادوا مسيرته بكثير من الحنين والوفاء لصوته الذي طالما رافقهم عبر الشاشة.