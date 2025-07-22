"يا حبيبة قلبي": حسام حبيب يتغزل بشيرين ويعتذر لها علناً.. هل يمهد للصلح؟

وخلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي" قال : "علاقتي بشيرين ، وما فيش بينا أي مشاكل. الأخوات بيتخانقوا واللي بينا لو الناس عرفته هيتضحكوا من بساطته".وأشاد حبيب بموهبة طليقته، قائلا: " فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي كله، مش بس صوت . ولو في يوم زعلتها بكلمة أو تصرف، أنا بعتذر لها قدام الناس كلها".وتابع: "هي نجمتي المفضلة، وصوت عبقري ما يتعوضش. نفسي أشوفها دايمًا ناجحة ومكسّرة الدنيا، وهي قدوة لينا كلنا في الإصرار وحب الجمهور"".وأكد حبيب أن شيرين تكنّ كل الاحترام لجمهورها، وذلك في معرض تعليقه على ما حصل معها مؤخرا في مهرجان "موازين" مضيفا: "هي بتحب جمهورها أكتر من أي حد، وأنا شفت ده بنفسي. كانت بتعتبر جمهورها أهلها، وأنا في يوم من الأيام كنت بغير من حب جمهورها ليها".وأنهى رسالته العاطفية قائلًا: "يا شيرين، يا حبيبة قلبي، علمتينا يعني إيه حب الفن وحب الناس. كلنا بنتعلم منك رغم صغر سنك، وإن شاء الله دايمًا نشوفك في أحسن حال".