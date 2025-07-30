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وفاة الفنان المصري لطفي لبيب
فن وثقافة
2025-07-30 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
942 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
توفي الفنان المصري الكبير
لطفي لبيب
، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.
وكان نقيب المهن التمثيلية في
مصر
أشرف زكي
قد أعلن عن تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للفنان المصري
لطفي لبيب
.
وأشار زكي إلى أن لبيب نقل مجددا إلى
غرفة
العناية المركزة، بعد تراجع ملحوظ في استجابته العلاجية خلال الساعات الماضية، مشددا على أن حالته حرجة للغاية.
وطالب نقيب الممثلين جميع محبي الفنان القدير بالدعاء له، في وقت يتابع فيه الوسط الفني والمحبون تطورات حالته بقلق بالغ.
وقالت النقابة في بيان لها: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء
مجلس النقابة
يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير
لطفي
لبيب الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مقرب من الفنان لطفي لبيب بأن حالته الصحية بدأت في التدهور خلال الأسابيع الأخيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصادر إعلامية محلية، أن الفنان يمر بأزمة صحية تستوجب المتابعة المستمرة، مضيفًا: "نرجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل".
وكان الفنان لطفي لبيب قد غادر المستشفى صباح يوم 17 يوليو الجاري، بعد تحسن حالته بشكل طفيف. وقد طمأن الأطباء على وضعه الصحي في ذلك الوقت وسمحوا له بالمغادرة، مع توصيات بخضوعه لفترة نقاهة في المنزل.
وصرح مدير أعماله عقب خروجه قائلًا: "الفنان غادر المستشفى صباح اليوم، وتحسّنت حالته الصحية"، موجّهًا الشكر لكل من حرص على التواصل والدعاء للفنان خلال أزمته الصحية الأخيرة.
يعد الفنان لطفي لبيب من أبرز الوجوه في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر، إذ يمتلك رصيدا يتجاوز 100 فيلم سينمائي، إلى جانب أكثر من 30 عملا دراميا، وقد اشتهر بأداء شخصيات متنوعة ومركبة، جمعت بين الكوميديا والدراما.
من بين أبرز أدواره: شخصية السفير الإسرائيلي في فيلم "السفارة في
العمارة
"، وأدواره اللافتة في مسلسلات مثل "صاحب السعادة" و"
عفاريت عدلي علام
"، والتي نالت استحسانا واسعا من الجمهور والنقاد.
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