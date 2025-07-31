يكبرها بـ 26 عاماً.. توم كروز يؤكد علاقته بحبيبته الجديدة (صور)

وخرج كروز ودي أرماس مرات عدة هذا العام. فبعد قضائهما معاً في ، شوهدا في العاصمة في الشهر التالي. وعادا إلى المدينة مرة أخرى على متن مروحيته في نيسان الماضي.إلى جانب علاقتهما العاطفية الناشئة، من المقرر أن يبدأ الثنائي العمل على مشروع مشترك في آب، حيث سيشارك كروز ودي أرماس بطولة فيلم الإثارة الخارق للطبيعة "ديبر". ويبدو أن هناك "علاقة عمل مميزة" تجمعهما، وفقاً لمصدر تحدث إلى مجلة People.

وقال المصدر: "توم مجتهد للغاية، وهي متحمّسة جداً للعمل معه. إنها تعتبرها فرصة العمر".وأضاف أن كروز "معلم رائع" لدي أرماس، التي تصغره بـ 26 عاماً، موضحاً: "ليس لديها سوى كلمات رائعة لتقولها عنه".وهذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها كروز دعمه لدي أرماس. فخلال جولته لتصوير فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، أشاد الممثل بأداء دي أرماس "المتميز" في فيلمها الجديد، Ballerina.وقال كروز لوكالة "أسوشييتد برس": "أحب هذه السلسلة وما يقدّمه هؤلاء الرجال. أعرف ما يتطلبه الأمر لخلق هذا النوع من القصص وتنفيذه".وسارعت دي أرماس إلى التعبير عن امتنانها عندما حضرت العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس في حزيران الماضي واصفةً دعمه بأنه "لا يُصدّق". وقالت لمجلة "فارايتي": "أتعلمون، هو يدعم كل فيلم. ويتمنى حقاً أن تنجح صناعة السينما، ويريد أن يرتاد الناس دور السينما. نحن نعمل معاً، لذا فقد شاهد فيلم "باليرينا" وأعجبه كثيراً. كما أنه أحبَّ فيلم " ".