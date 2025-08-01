إهانة وضرب.. شاهد ما حصل مع الفنان السوري عمر خيري

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تعرض الفنان السوري عمر خيري الى اعتداء بالضرب والاهانة في محافظة حلب.

ووفقا لناشطون تناقلوا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تعرض الفنان عمر خيري الى اعتداء وضرب وإهانة في مدينة الباب بريف محافظة حلب من قبل عدد من العناصر التابعة للنظام السوري.