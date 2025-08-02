خلال التصوير.. هنا الزاهد تنجو من موت محقق

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كشفت الفنانة عن نجاتها من موت محقق بعد تعرضها لحادث خطير أثناء تصوير أحد المشاهد تحت الماء ضمن أحداث فيلمها الجديد "الشاطر"، مؤكدة أن العناية الإلهية أنقذتها من الغرق.





أوضحت الزاهد تفاصيل الحادث، قائلة: "كان فيه مشهد تحت المياه، وكان لازم أطفو، لكن لكي أثبت في مكاني ربطولي حديد، فغرقت فعلًا".



أضافت: "الناس كانت فاكراني بعوم، لكن الحقيقة أنا كنت بغرق والحديد كان تقيل جدًا، وأنا مش بعرف أطلع لوحدي، كانوا شايفيني بطلع لكن أنا كنت بموت فعلاً".