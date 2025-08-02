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محمد رمضان يرد على الشامتين: اللي معندوش كلمة طيبة يخرس
فن وثقافة
2025-08-02 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– فني
بعد حفله في الساحل الشمالي بمصر والذي شهد واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب وأصيب 6 آخرون، تقدم الفنان
محمد رمضان
بالعزاء لأسرة الشاب وقال إنه أوقف الحفل فور علمه بالحادث.
وقال رمضان في فيديو نشره عبر حسابه على
فيسبوك
: "أقدم التعازي لأهل حسام، لما شوفت الحادثة أوقفت الحفل مباشرة وساعدت في نقل المصابين إلى الإسعاف ووجهت
إنذار
للجمهور للحر أثناء خروجهم وعدم وقوع
تكدس
ووقع مصابين آخرين".
وردا على الانتقادات، قال: "زعلان من الناس الوحشة والكلام الوحش والشامتين في المتوفى، وبيقولوا توفي في حفل غنائي هيقابل ربنا إزاي؟ هيقابل ربنا شهيد لأنه توفي في أكل عيشه وشغله وربنا هو
اللي
عارف مين هيروح فين، والكلمة الطيبة صدقة.. للي عنده كلمة طيبة يقولها واللي معندوش يخرس".
وشهد حفل
محمد رمضان
، في الساحل الشمالي مساء الخميس، انفجار ألعاب نارية وسقوط بعضها على الجماهير، ما تسبب فى اشتعال النيران بـ4 من أفراد الأمن الخاص بالحفلة.
وأنهى محمد رمضان الحفل نظرا لوجود حالة وفاة بين المصابين نتيجة سقوط الألعاب النارية عليهم، وطلب من الجمهور الانصراف بهدوء منعا للتدافع.
وحققت نيابة العلمين، في حادث
مصرع
الشاب
حسام حسن
عبد القوي، 23 عاما وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار ماكينة للألعاب النارية في حفل محمد رمضان، وأخلت سبيل المنظم وعمال الحفل بكفالة 50 ألف جنيه.
وقررت الجهات المعنية التصريح بدفن جثمان الشاب المتوفى في الحفل وتسليمه لذويه، وذلك عقب انتهاء كافة الإجراءات.
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