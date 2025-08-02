هل قصدت وفاء عامر؟.. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجدداً

وكانت قد توقعت في وقت سابق أن إحدى الفنانات المصريات الشهيرات ستتعرض لأزمة كبيرة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه الأزمة قد تدفع الفنانة إلى اعتزال الفن وارتداء الحجاب، دون أن تفصح عن اسمها.وفي ظل تصاعد الجدل مؤخراً إثر مزاعم أطلقتها سيدة تُعرف إعلامياً بـ"بنت "، زعمت فيها أن الفنانة متورطة في الاتجار بالأعضاء البشرية، تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل معتبرة أن هذه الواقعة قد تكون هي ما تنبأت به ، خصوصا بعد أن تقدمت عامر ببلاغات رسمية ضد السيدة بتهمة التشهير، وفق ما أعلنته المصرية.ونشرت "بنت مبارك"، واسمها الحقيقي مروة يسري، سلسلة من الفيديوهات على منصات التواصل، وجهت خلالها اتهامات عدة لشخصيات عامة، من بينها الفنانة وفاء عامر.ورغم حدة النقاشات حول تقاطع التوقعات مع الأحداث الجارية، لم تُدلِ ليلى عبد اللطيف بأي تصريح يوضح ما إذا كانت تشير إلى عامر تحديداً، وهو ما زاد من الغموض، وفتح باب التكهنات مجدداً حول هوية الفنانة التي قصدتها في نبوءاتها.وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فقد شملت توقعات عبد اللطيف أيضاً حديثاً عن أزمة أسرية أو قانونية لفنانة قد تؤدي بها إلى اعتزال مفاجئ، فضلاً عن توقعها إصابة فنان شاب بوعكة صحية تؤثر على مستقبله الفني.