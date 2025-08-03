ماذا قال القيصر كاظم الساهر لابنه عمر في عيد ميلاده؟

وقال لنجله عمر في منشور على حسابه الرسمي في الفيسبوك، "عيد سعيد حبيبي، أتمنى لك الأفضل دائماً".وارفق الساهر مع منشوره صورة تجمعه مع نجله عمر.يذكر ان أحيا يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا في مدينة اهدن حضره جمهور كبير من محبي ومعجبي .