بتهمة الاتجار بالأعضاء.. ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر ؟

وأرفقت بعض الحسابات هذه الحملة بشائعات تزج باسم ، متهمة إياها زورًا بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء، ومزاعم بهروبها خارج البلاد.ونفت وفاء عامر بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أنها موجودة داخل ولم تغادرها، وأنها تتابع مجريات الأحداث بشفافية، ولا يوجد ما يدعو للهروب أو القلق، مشددة على ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على كشف الحقائق وردع مروّجي الشائعات.وأوضحت الفنانة أنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم «مروة» على منصة «تيك توك»، بعد بثها مقاطع مصورة تتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء دون تقديم أي دليل قانوني أو مستند رسمي يدعم هذه المزاعم. وأكدت أنها استعانت بجهات قانونية متخصصة لحماية اسمها وسمعتها، وأنها لن تتنازل عن حقها في محاسبة كل من أسهم في الإساءة إليها.وفي السياق نفسه، أعلنت تضامنها الكامل مع وفاء عامر، ووصفت في بيان رسمي ما تتعرض له بأنه «حملة ممنهجة» للنيل منها عبر .وأشارت النقابة إلى تشكيل لجنة قانونية برئاسة كبار المحامين لمتابعة القضية عن قرب واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن وفاء عامر فنانة ذات تاريخ فني ووطني مشرف، وتحظى بتقدير واحترام داخل الوسط الفني وخارجه.